Koulibaly, cuore d’oro spedisce in Senegal una nave piena di medicine

Kalidou koilibaly cuore d’oro. Il difensore del Napoli è lontano dal cliché del calciatore patinato. Aiuta sempre le persone in difficoltà e lo fa lontano dalle luci della ribalta. Koulibaly, ha scelto di tornare in Senegal per le vacanze, niente yacht di lusso, isole tropicali e donnine allegre al seguito. Il difensore del Napoli, come sottolinea l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica sta trascorrendo le vacanze in Senegal, dopo una breve parentesi in Francia, ed è sensibile alle difficoltà che vive il suo paese. Quello che rappresenta con orgoglio, in campo con la nazionale, ma non solo.

“Nei giorni scorsi ha visitato villaggi e associazioni che danno un sostegno concreto ai bambini in difficoltà. Poi ha agito evitando pubblicità. Ieri mattina è salpata dal porto di Napoli una nave in direzione Senegal. Al suo interno, in diversi container, materiale sanitario, medicine, alcune lettighe e addirittura due ambulanze. Tutte acquistate da Koulibaly. La distribuzione comincerà al termine della navigazione, tra otto giorni circa”.

KOULIBALY E LA BENEFICENZA SILENZIOSA

Kalidou Koulibaly è impegnato costantemente in opere di beneficenza.

“Ad aprile, ad esempio, aveva fatto arrivare, sempre in Senegal, diversi quintali di generi alimentari. L’attenzione è spasmodica pure a Napoli, la sua città d’adozione. Ha aiutato spesso la comunità senegalese soprattutto durante il periodo del lockdown. A gennaio fu riconosciuto da un tifoso ai semafori di Agnano mentre distribuiva giacche a vento ad alcuni immigrati. Altre volte ha portato anche la colazione. Sempre senza farsi riconoscere, un cappuccio in testa e tanta voglia di fare del bene”.

LOTTA AL RAZZISMO

Repubblica aggiunge un passaggio sul razzismo :