Napoli, Psg su Fabian Ruiz. Spuntano i messaggi tra Giuntoli e Leonardo

Calciomercato Napoli– Fabian Ruiz-PSG. Il mercato del Napoli vive ancora una fase di stallo. I due giocatori individuati da De Laurentiis come “sacrificabili” Fabián Ruiz e Koulibaly. Spalletti vorrebbe trattenere i due giocatori per ripartire con una base più solida il prossimo anno.

Qualora dovesse prendere quota la prima ipotesi ci sarebbe il futuro di Fabian Ruiz da scrivere. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport: “Leonardo, direttore sportivo del PSG, stima il giocatore del Napoli. Ci sono stati dei contatti, uno scambio di messaggi tra lo stesso Leonardo e Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. A Parigi è arrivato Wijnaldum, ma non è detto che non venga fatto un tentativo per Fabián Ruiz”.