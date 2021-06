Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Cannavaro, ai microfoni della trasmissione “il bello del calcio”svela un retroscena di mercato.

“Io so che per Kalidou Koulibaly è arrivata una offerta di quaranta milioni di euro, ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ne ha voluto sapere. Il massimo dirigente degli azzurri vuole una cifra ben più consistente per cedere il suo difensore. Chi cederei tra lui e Lorenzo Insigne? Entrambi”.

Enrico Fedele sul mercato ha poi aggiunto: “Il Napoli, contro il Verona, ha dimostrato di non avere personalità, è caduto nella partita più importante. Per questo motivo cederei alcuni big per acquistare calciatori di forte personalità. Penso ad esempio a Sergio Ramos: un calciatore come l’ex difensore del Real Madrid ha accumulato una grandissima esperienza internazionale e in Campania potrebbe fare la differenza. Serve anche un centrocampista di personalità che si prenda le proprie responsabilità in mezzo al campo“.

