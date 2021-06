Spalletti vota Berge: il Napoli studia l’acquisto e chiede garanzie

Il Napoli punta Sander Berge, obiettivo di calciomercato già da tempo degli azzurri. Il centrocampista è un vecchio pallino dai tempi del Genk. Il giocatore ha un’ottima struttura fisica e buoni piedi e sarebbe un ottimo calciatore per sostituire Bakayoko tornato al Chelsea. Il Napoli non ha intenzione di riallacciare i rapporti col Chelsea per chiedere di nuovo Bakayoko che non ha convinto nella sua avventura azzurra. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport anche Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli ha dato l’assenso all’acquisto di Berge. Il giocatore ha 23 anni ma già una buona esperienza e può essere un valido acquisto per la mediana azzurra.

Napoli su Berge: ecco il prezzo

Gli azzurri, però, si vogliono cautelare prima di affondare il colpo per il calciatore. Berge, infatti, viene da un lungo infortunio e nonostante sia clinicamente guarito la società di Aurelio De Laurentiis vuole delle garanzie, per evitare di trovarsi in rosa un giocatore che poi sia continuamente fermo ai box. Berge è stato operato al ginocchio il 18 dicembre del 2020 ed è tornato sui campi da gioco il 21 marzo del 2021: 93 giorni di inattività totali.

Lo Sheffield United chiede al Napoli 12 milioni di euro per Berge. Un prezzo non proprio basso che spinge la società a ragionare. Il club vuole verificare che le condizioni fisiche del calciatore siano ottimali prima di spingersi all’acquisto.