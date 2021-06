Sportmediaset – Fabian Ruiz pretende lo stesso ingaggio di Mertens e Insigne

Il rinnovo di Fabian Ruiz è bloccato. Il calciatore spagnolo secondo Sportmediaset vuole un ingaggio pari a quello di Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Al momento Fabian Ruiz è impegnato agli Europei con la Nazionale spagnola, ma fino ad ora non ha brillato, tanto che qualcuno ha si è chiesto anche se il giocatore magari sia stato sopravvalutato. Il Napoli sicuramente lo valuta moltissimo, tanto che per cederlo chiede almeno 60 milioni di euro. Cifra che fino ad ora ha scoraggiato i top club dal lanciare l’assalto al calciatore. Aurelio De Laurentiis per ora non abbassa le pretese, nemmeno davanti alle richieste di Real Madrid e Barcellona.

Fabian Ruiz per il rinnovo continua a chiedere 4,5 milioni di euro, ovvero lo stesso stipendi percepito da altri top player come Insigne e Mertens. Al momento non sembra esserci margine di trattativa nemmeno da questo punto di vista, quindi ci si ritrova ad uno stallo totale. Fabian Ruiz ha un contratto con il Napoli che scade nel 2023 e quindi da questo punto di vista il club è coperto. Ma ovviamente non potrà tirare la corda troppo a lungo, per non ritrovarsi alla fine della prossima stagione con un calciatore in scadenza di contratto. Situazione in cui si trova Lorenzo Insigne in questo momento.