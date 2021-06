Rinnovo Insigne, la richiesta è di 6 milioni. La reazione del Napoli

Calciomercato Napoli -In casa Napoli tiene banco la questione legata al rinnovo di lorenzo Insigne. Il contratto del capitano dei partenopei scade a Giugno 2022, al momento la situazione è in stallo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino la questione rinnovo è in bilico:

“Il Napoli non ha ancora bussato alla porta dell’agente Pisacane, che intanto si guarda attorno. Iniziare la stagione con un contratto in bilico potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio per il capitano, che vuole conoscere il suo destino. Sul tavolo (virtuale) ballano le richieste (circa 6 milioni) e le intenzioni del Napoli che non sembra disposto a venire incontro. Evitare una guerra di nervi sarebbe l’ideale, ma l’impressione è che Insigne abbia la testa solo per la Nazionale e che qualunque genere di discorso con il club verrà affrontato più in là”. Ha spiegato il quotidiano napoletano.