Toma Basic, il Napoli stringe i tempi. La società partenopea pronta a presentare una nuova offerta per il centrocampista del Bordeaux. Lo riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo, il giocatore piace anche alla Lazio di Sarri, per questo motivo Giuntoli avrebbe dato una svolta alla trattativa.

“Napoli, la trattativa per Toma Basic potrà avere un’accelerata nei prossimi giorni. Proverà a stringere i tempi, Cristiano Giuntoli, perché nelle ultime ore ha saputo pure dell’interessamento della Lazio. Il centrocampista del Bordeaux piace anche a Maurizio Sarri, al quale è legato il triennio più esaltante del Napoli. Il ds napoletano non ha alcuna intenzione di mollare il giocatore all’amico Maurizio. E per evitare l’apertura di un’asta che potrebbe complicargli i piani, presenterà una nuova offerta al club francese, che parte da una base di 8milioni ai quali verranno aggiunti alcuni bonus legati al rendimento del giocatore”.

La Gazzetta dello Sport, aggiunge ulteriori dettagli: “L’altra novità è rappresentata dalla decisione di abbandonare l’idea del prestito con l’obbligo di riscatto, perché il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e bisognerebbe allungarglielo almeno di un anno. Dunque, si è passati alla fase operativa dopo quella della discussione. L’offerta presentata dal dirigente napoletano verrà valutata a breve dal Bordeaux, perché Giuntoli ha preteso una risposta in tempi rapidi”.