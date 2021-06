Fabian Ruiz è di fatto bloccato al Napoli. Il calciatore ha tantissime pretendenti ma nessuna affonda il colpo. In pratica sono tutte alla ricerca dell’affare, ma con Aurelio De Laurentiis il giochino non funziona. Il Napoli è una delle poche, pochissime, squadre di Serie A che ha i conti in ordine e non è sommersa di debiti. Quindi chi crede di poter prendere per la gola il patron della SSCN ha realmente sbagliato obiettivo su cui puntare. Nella scorsa stagione proprio De Laurentiis ha rifiutato 50 milioni dall’Atletico Madrid per Fabian Ruiz, sapendo di avere dalle mani un gioiello da poter vendere ad un prezzo molto superiore. Ora con la crisi i prezzi sono in discesa, ma il Napoli non vuole saperne e non fa sconti.

Napoli, bloccato Fabian Ruiz: il diktat di De Laurentiis

Gazzetta dello Sport esamina la trattativa Fabian Ruiz, talento spagnolo che è impegnato con la Nazionale agli Europei. La vetrina internazionale non può fare altro che aumentare il valore del giocatore. Tutti lo danno per “partente, ma al momento, nessuna delle pretendente s’è fatta avanti con una proposta concreta. Si sa soltanto che Aurelio De Laurentiis è stato categorico: chi vuole il centrocampista dovrà versare 60 milioni di euro” scrive il quotidiano sportivo.

Di fatto Fabian Ruiz è bloccato al Napoli, anche perché ha un contratto fino al 2023. Le richieste economiche di De Laurentiis non ammettono deroghe ed a quanto pare anche i grandi club come PSG, Barcellona e Real Madrid hanno raffreddato i loro interessi. Il mercato è appena cominciato, quindi ci sarà tempo per riflettere. Ma con questa mossa il presidente del Napoli ha fatto capire a tutti che non cederà se non alla cifra da lui imposta. Chi vuole Fabian Ruiz dovrà pagarlo a prezzo pieno, niente sconti nella gioielleria del Napoli Calcio.