Club di Serie A sommersi dai debiti, si salva solo il Napoli. Tutti i dettagli

Serie A, i debiti dei club crescono, si salva solo il Napoli. Il portale calcio & finanza ha analizzato la situazione relativa ai debiti in serie A. La fotografia che ne è scaturita parla di una situazione disastrosa per moltissime squadre. Dallo studio economico finanziario esce vincitore solo il Napoli, il club di Aurelio de Laurentiis, è l’unico a non avere debiti in serie A ed è il solo ad avere il patrimonio netto in positivi.

ECCO NEL DETTAGLIO ALCUNI PASSAGGI DELLO STUDIO DEI DEBITI IN SERIE A:

Nella seguente tabella sono rappresentati i top club della Serie A 2019/20 ordinati in base alla propria posizione finanziaria netta (saldo tra debiti finanziari e liquidità) alla data di chiusura del bilancio (l’ultimo al momento disponibile).

Club 30/06/20 30/06/19 Juventus -385.139.126 € -463.474.167 € Roma -299.757.000 € -220.627.000 € Inter -244.431.684 € -257.844.295 € Milan -103.892.000 € -83.016.000 € Lazio -49.216.252 € -54.904.778 € Napoli 123.818.369 € 105.072.030 € Fonte: elaborazione Calcio e Finanza su bilanci

La Juventus, nel dettaglio, a fronte di liquidità pari a 10,8 milioni al 30 giugno 2020 aveva 395,9 milioni di debiti finanziari, di cui 134,3 milioni a breve termine e il restante a lungo termine, in calo dai 473,2 milioni complessivi rispetto al 30 giugno 2019.

La larga parte del debiti finanziario per il club bianconero fa riferimento al bond da 175 milioni emesso nel febbraio 2019, da rimborsare entro il febbraio 2024: tra gli altri, sono presenti anche debiti per finanziamenti bancari pari a 100,2 milioni di euro e anticipi da factoring per complessivi 82,8 milioni, oltre a circa 24,3 milioni relativi ai mutui per l’Allianz Stadium.

NAPOLI, UNICO CLUB DI SERIE A SENZA DEBITI

Tra gli altri club, l’unica società a presentare una posizione finanziaria netta in positivo è il Napoli, alla luce degli zero debiti finanziari al 30 giugno 2020 e della liquidità pari a 123,8 milioni di euro. Un tema che ha spesso sottolineato il patron del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, ricordando come il Napoli non ha debiti verso le banche.

INTER, LA ROMA E IL MILAN

La questione debiti in serie A per Inter, Roma e Milan.

Per quanto riguarda l’Inter, va segnalato che il dato sull’indebitamento al 30 giugno 2020 non incorpora i prestiti effettuati dall’azionista di controllo Suning. Aggiungendo al dato di cui sopra anche il debito verso il gruppo di Zhang Jindong.

Al 30 giugno 2020 invece sfiorava i 300 milioni di indebitamento finanziario netto la Roma, legati in larga parte al bond da 275 milioni di euro emesso dal club giallorosso nel luglio 2019: 261 milioni infatti sono legati a debiti legati al prestito obbligazionario, in scadenza nell’agosto del 2024.

Le uniche passività finanziarie del Milan nei confronti di terzi sono debiti verso società di factoring per anticipazioni di crediti futuri in riferimento a contratti di natura commerciale.

Tali passività, secondo quanto emerge dal bilancio consolidato del gruppo Milan al 30 giugno 2020, ammontano a 115,17 milioni (94,284 milioni nel 30 giugno 2019), ma sono di fatto autoliquidanti, considerato che si tratta di anticipazioni su crediti, come i diritti tv o l’incasso di pagamenti per calciatori ceduti sul mercato, che il club incasserà nei mesi a venire.

Una situazione che accomuna i rossoneri e anche la Lazio, i cui debiti sono riferibili per la quasi totalità ad anticipazioni ottenute su crediti futuri, come operazioni di calciomercato gli incassi dalle televisioni.

La situazione al 30 giugno scorso era la seguente: