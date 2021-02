Rigore Mario Rui, tocco di Scamacca netto. Arriva la sentenza di Bergonzi

Mauro Bergonzi ex arbitro a Tiki Taka ha analizzato il fallo da rigore di Scamacca su Mario Rui in Genoa-Napoli non fischiato da Manganiello.

Il Napoli non sembra essere fortunatissimo in questa stagione con i calci di rigore a favore, tanti sono gli episodi a sfavore degli uomini di Gattuso. L’ex arbitro Mauro Bergonzi a Tiki Taka ha analizzato il rigore su Mario Rui per fallo di Scamacca in Genoa-Napoli non sanzionato da Manganiello. Le immagini parlano chiare già da sole, ma arriva la conferma dell’arbitro che dice: “Per me è calcio di rigore, io lo avrei fischiato“. Incalzato dagli ospiti in studio nella trasmissione di Italia 1 condotta da Piero Chiambretti, l’ex arbitro Bergonzi chiarisce: “Non ci sarebbe stato bisogno nemmeno del Var, il fallo è evidente anche senza l’aiuto tecnologico“.

Nella circostanza il calciatore del Napoli prende nettamente posizione rispetto a Scamacca che lo travolge con una spinta. Quel penalty per la squadra di Gattuso poteva significare pareggiare la gara ed agguantare un punto in più in classifica. Bergonzi sul calcio di rigore non fischiato a Mario Rui chiarisce anche perché il Var non è intervenuto: “L’arbitro era posizionato benissimo e quindi ha potuto giudicare in piena autonomia ed ha deciso di non fischiare il rigore“.