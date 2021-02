Cruciani ad Auriemma: “Tu sei malato”, scontro a Tiki Taka

Giuseppe Cruciani e Raffaele Auriemma si sono scontrati dialetticamente a Tiki Taka programma di Piero Chiambretti in onda su Italia 1.

Durante il programma Tiki Taka su Italia 1 c’è stato un doppio scontro tra Giuseppe Cruciani e Raffaele Auriemma. Il primo ‘round’ dialettico c’è stato sul confronto riguardante l’operato di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli ancora una volta messo a in discussione dopo la sconfitta col Genoa. Secondo Cruciani Gattuso non va rimproverato perché è ancora in corsa “per il quarto posto in campionato, ha raggiunto i sedicesimi di finale di Europa League e si sta giocando la finale di Coppa Italia”. Contestato, sempre Cruciani ha detto: “Ma cosa volete da uno come Gattuso, cosa pretendete?”

Ma lo scontro tra Auriemma e Cruciani, durante Tiki Taka, si è acceso quando si è parlato del rigore di Mario Rui in Genoa-Napoli. Dopo l’analisi di Bergonzi, il giornalista napoletano Auriemma ha sottolineato: “Sarà stata sicuramente una casualità ma chissà perché certi episodi si sono registrati soprattutto dopo la sentenza del Coni che ha dato ragione al Napoli ed ha deciso di far giocare il match con la Juve“. A quel punto Cruciani ha detto chiaramente: “Tu sei malato a pensare certe cose”, scatenando la reazione di Auriemma.