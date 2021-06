Dal Portogallo: il Benfica deve vendere Nuno Tavares, ha in mano il sostituto grazie a Jorge Mendes

Il Benfica deve vendere Nuno Tavares è la notizia che riportano i media portoghesi, in particolare A Bola. A quanto pare nelle manovre del Benfica, come sempre o quasi, c’è di mezzo il super agente Jorge Mendes. La cessione di Nuno Tavares per il club lusitano significherebbe portare in cassa soldi freschi per poterli poi investire nuovamente sul mercato. La manovra viene seguita passo dopo passo da Jorge Mendes che ha individuato anche il sostituto di Nuno Tavares al Benfica ed è Ruben Vinagre nell’ultima stagione al Famalicao, in prestito dal Wolverhampton, due squadre su cui l’agente ha grandissima influenza. In portogallo danno l’arrivo di Ruben Vinagre al Benfica praticamente come già fatto.

Benifica: via Nuno Tavares o Grimaldo

Uno dei gioielli del club portoghese è Nuno Tavares 22enne terzino sinistro che piace moltissimo al Napoli. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 88 milioni di euro, ma i club portoghesi spesso sparano alto con le clausole per poi fare scendere molto col prezzo. A quanto pare il Napoli ha incaricato l’intermediario Pastorello di lavorare col Benifica per capire i termini della cessione, con il club partenopeo che mette sul piatto 12 milioni di euro.

Il Benifca valuta la cessione di Nuno Tavares ma anche quella di Grimaldo, altro terzino sinistro pure accostato spesso al Napoli. In questo caso parliamo di un giocatore di 25 anni che ha già una buona esperienza alle spalle. Ma la notizia di A Bola è che il Benifica vuole cedere qualche suo calciatore per investire poi quei soldi per l’acquisto di un nuovo giocatore, si parla di un interessamento concreto per Gil Dias, attaccante che rappresenta un affare low cost da 5 milioni di euro. Queste manovre fanno capire che qualcosa al Benfica si potrebbe muovere, sbloccando un giocatore come Nuno Tavares molto seguito dal Napoli.