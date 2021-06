Charalampos Lykogiannis nel mirino del Napoli. il terzino sinistro del Cagliari è considerato tra i papabili per la formazione di Spalletti. L’agente di Lykogiannis, Theofilos Karasavvidis, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 TV.

“Lykogiannis è un n terzino sinistro, può giocare anche sul centro sinistra di una difesa a tre: è duttile, ha fatto anche l’esterno a cinque e ha avuto fiducia da parte della società e dell’allenatore. Lo conosco da quando aveva quindici anni, è un ragazzo che quando sente la fiducia della squadra fa vedere grandi cose.

Specialità sui calci piazzati da parte di Lykogiannis? Li ha sempre avuti nei piedi, crescendo negli anni ha imparato ad affinare la tecnica: dopo le sedute di allenamento si esercita sempre per un altro po’ di tempo

Contratto in scadenza 2022? Il Cagliari farà il prezzo, noi abbiamo le nostre idee ed una squadra di alto livello sarebbe una opzione ben vista. Un giocatore in carriera vuole anche fare un salto, ma non spetta a me.

Napoli? Una grandissima squadra, di alto livello. Se arrivasse una proposta, sicuramente sarebbe ben vista. Chi non vuole giocare per una delle prime squadre in Italia? Però dipenderà dal Cagliari, le cose si fanno in tre.

Contatti con il Napoli? Non con noi, sicuramente”.

L’agente di Lykogiannis ha poi aggiunto: “Il suo futuro sarà a Cagliari? Per ora sì, ma deciderà la società. So che piace a tanti, il mercato non è ancora caldissimo quindi vedremo gli sviluppi. Però prima di tutto c’è il Cagliari, decideranno loro.

Cagliari? Hanno iniziato male, creavano tantissime occasioni e poi non riuscivano a concretizzare: nel calcio alla fine poi subisci e perdi nonostante la squadra avesse tanta qualità in rosa. Alla fine si sono resi conto delle loro doti e si sono salvati

Europeo? L’Italia ha tantissima qualità e molte scelte di formazione, per me è una delle favorite per la vittoria finale”,