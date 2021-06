Calciomercato Napoli, futuro koulibaly. Il Napoli continua a sondare diversi giocatori da poter regalare a Luciano Spalletti. De Laurentiis è stato chiaro prima bisogna cedere, tra i possibili partenti c’è uno tra Fabian Ruiz e Kalidou koulibaly. Il difensore senegalese, in patria per le vacanze, piace da sempre ad alcuni club della Premier, qualche tempo Fa il Manchester United arrivò ad offrire l’astronomica cifra di 100 milioni, prontamente rifiutata da presidente De Laurentiis. Nel corso del tempo, sono arrivati sondaggi dal City, Liverpool e del Chelsea. Secondo l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, la premier sarebbe una meta gradita a koulibaly.

“Il suo manager, Ramadani, ha condotto trattative, ha sondato umori. Lo ha fatto anche nelle ultime settimane: Koulibaly ha ribadito che un’esperienza in Premier per provare a vincere un titolo rientra tra i suoi desideri. Dovesse restare a Napoli, non c’è nessun problema.

Dal club è arrivata una richiesta difficilmente esaudibile: 65 o almeno 60 milioni per il cartellino di un calciatore che ha compiuto 30 anni. Se resta questa la soglia, più facile immaginare la permanenza che il contrario”, ha scritto il quotidiano napoletano.