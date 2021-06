Napoli, Emerson Palimieri in cima alla lista dei desideri. Il terzino della nazionale Italiana in azzurro ritroverebbe Luciano Spalletti, il tecnico che lo ha lanciato nel grande calcio ai tempi della Roma. Secondo quanto riferito ai microfoni di radio Kiss Kiss dall’esperto di mercato di Rai Sport, Ciro venerato, il Napoli si guarda intorno nel caso in cui non riuscisse a chiudere l’affare Emerson Palmieri.

“Emerson Palmieri primo obiettivo per la fascia sinistra. De Laurentiis e il Chelsea hanno ottimi rapporti e gli inglesi potrebbero concedere uno sconto. Mi arrivano conferme sull’interesse per il terzino del Cagliari Lykogiannis se non si dovesse arrivare ad Emerson Palmieri”.

Venerato ha poi aggiunto: “Se non sai come finirà col tuo rinnovo, tutti i giocatori cominciano a guardarsi intorno come è normale che sia. Non mi arrivano conferme su un’offerta del Napoli per Nuno Tavares che ha una valutazione troppo alta e non mi risulta una pista calda“.