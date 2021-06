Il Napoli su Nuno Tavares, obiettivo di calciomercato per la fascia di sinistra. L’esterno di proprietà del Benfica ha 21 anni ed è uno dei migliori prospetti del campionato portoghese. Cristiano Giuntoli lo sta seguendo molto da vicino, anche perché l’identikit assomiglia moltissimo a quei calciatori che piacciono al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ed allora si va avanti a monitorare il mercato, perché il Napoli sa che deve fare qualcosa a sinistra, nonostante sulla carta abbia già due terzini in rosa. Mario Rui e Ghoulam, però, sono una incognita ed il Napoli non può permettersi di fare un altro campionato con l’emergenza terzini in atto.

Napoli su Nuno Tavares: le cifre

Anche Il Mattino scrive dell’interessamento degli azzurri per Nuno Tavares del Benfica:

Il giovane portoghese Tavares, vent’anni, si è messo in luce nel Benfica: il Napoli studia le mosse per un possibile affondo. Un investimento economico che per il club azzurro sarebbe di poco superiore ai 10 milioni: 25 presenze nella scorsa stagione, un giovane molto interessante che ha anche fatto l’esordio nell’under 21 portoghese.

Una di quelle piste che potrebbe diventare calda con un possibile affondo del Napoli per Tavares che però è seguito anche dalla Lazio.

Il Napoli per Nuno Tavares deve fare i conti anche con una clausola da 88 milioni di euro. Ma questa cifra monstre sembra non essere reale. I club portoghesi spesso sparano altissimo con le clausole nei contratti dei calciatori, per poi vendere il cartellino ad un prezzo nettamente inferiore a quello imposto. Intanto gli azzurri sul mercato stanno puntando anche a riconferme come quella di Koulibaly ma anche di Meret pronto al rinnovo. Mentre sono scattate le sirene spagnolo per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli piace al Barcellona e non ha ancora rinnovato il contratto con il club di Aurelio De Laurentiis che scade nel 2022.