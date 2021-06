Napoli, rinnovo di contratto pronto per Alex Meret. Il portiere azzurro ora ha la certezza di essere il portiere titolare della prossima stagione. Gazzetta dello Sport ribadisce questa scelta da parte di società ed allenatore che vogliono puntare sul 24enne piuttosto che dare ancora spazio ad Ospina. Il portiere è stato pagato 30 milioni di euro dall’Udinese ed il Napoli vuole salvaguardare il suo investimento, sia per motivi tecnici, ma anche perché in questo momento sarebbe difficile trovare un acquirente che possa investire molto per l’estremo difensore ex Spal. Ora Meret si sta godendo la sua avventura in Nazionale con Mancini, fa parte del gruppo azzurro che ha dominato il girone A passando a punteggio pieno agli Ottavi.

Napoli, rinnovo Meret: Ospina ceduto

Con Meret titolare nella prossima stagione si profila una cessione per l’altro portiere del Napoli, ovvero David Ospina. Una sicurezza negli ultimi anni in cui ha giocato di più con il suo collega più giovane, con cui si è alternato più volte. Era chiaro che soprattutto Gennaro Gattuso lo preferiva a Meret. A 32 anni Ospina cerca una nuova sfida e l’Atalanta potrebbe dargli l’opportunità di giocare ancora in Champions League, portando esperienza nel gruppo di Gasperini.

Meret va spedito verso il rinnovo fino al 2025 col Napoli. Secondo Gazzetta nei prossimi giorni è in programma un incontro tra la società e l’agente del calciatore Andrea Pastorelle per rinnovare ed adeguare economicamente il contratto di Meret che scade nel 2023. Quel che è certo è che la prossima sarà la stagione senza un secondo incomodo per l’ex portiere della Spal. Come secondo il Napoli pensa a Gigi Sepe che è da poco retrocesso con il Parma. Si era pensato pure a Salvatore Sirigu, ma un portiere di esperienza come lui potrebbe portare un altro ‘ingombro’ per Meret sui cui il Napoli, invece, vuole puntare ciecamente.