Serve una guida per cecare di capire la nuova Champions League che partirà dal 2024, format che risponde alla creazione della Superlega da parte di 12 club europei. Il numero uno della Uefa, Aleksander Ceferin l’ha presentata in giornata e durante il commento non ha fatto mancare una bordata ad Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus fino a qualche giorno fa era a capo dell’Eca, poi ha tradito ed è passato a fare il vicepresidente della Superlega, tutto in estremo silenzio e dimettendosi solo poco prima della presentazione del nuovo progetto. Ma questa è un’altra storia perché la guida che vi proponiamo è alla nuova Champions League, quella presentata dall’Uefa e che allarga la platea di squadre che ne faranno parte. Ci sarà un girone unico e dieci partite garantite. Insomma un’altra rivoluzione nel mondo del calcio, in poco meno di 24 ore.

Guida alla nuova Champions League

36 squadre invece di 32

Gruppo unico e non fase a gironi

Ogni squadra giocherà almeno 10 partite

Le prime otto del girone unico si qualificano alla fase a scontro diretto

Le ultime dodici squadre vengono eliminate

Dalla 9a alla 24a vanno ai Playoff per raggiungere le 8 squadre già qualificate e quindi formare gli ottavi di finale

Ci sono anche altre novità da elencare nella guida alla nuova Champions League. Una di queste viene chiamata norma ‘salva big’: due wild card da assegnare a squadre che hanno coefficiente ranking Uefa più alto negli ultimi cinque anni che non si sono qualificati direttamente per la fase a gironi di Champions League, ma si sono qualificati all’Europa League o all’Europa Conference League. Il nuovo format della Champions League prevede più partite ma la Uefa spera di raccogliere anche più soldi aumentando lo spettacolo con più squadre. Insomma un sistema molto più aperto della Superlega che per ora sembra un club esclusivo per soli ricchi, ma con tanti debiti.