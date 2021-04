Ct Novergia: “Che ci fa la Juve in Superlega, ha solo due punti in più del Napoli. Ricordate con chi ha perso?

Il commissario tecnico della Norvegia contro la Juve e la Superlega. Il commento di Stale Solbakken è di quelli pungente che colgono subito il segno: “Negli ultimi tre anni la Juventus è stata eliminata da Lione, Porto e Ajax. L’altro giorno ha perso con l’Atalanta, ha solo due punti in più del Napoli e rischia di non qualificarsi alla prossima Champions. Che cosa diavolo ci fa nella Superlega?” Nella nuova Superlega di calcio ci sono anche altri due club italiani: Milan e Inter, mentre altre squadre italiane come il Napoli sono escluse per ora. Ma il calcio in 24 ore è stato rivoltato come un calzino, dato che è nata anche anche la nuova Champions League con un formato tutto nuovo e con più squadre ed a girone unico. Durante la presentazione anche Ceferin ha lanciato bordate alla Juve, in particolare al presidente Andrea Agnelli.

Commenti negativi che anche il ct della Norvegia ha riversato sulla Juve parlato a Tv2.no. Ma Solbakken si sofferma ne ha pure per altri club come Tottenham e Arsenal: “Cosa hanno fatto per meritarsi di stare in Superlega? West Ham e Leicester al momento sono migliori. Non capisco con quale diritto si pensa di poter creare un proprio campionato solo perché si hanno maggiori possibilità economiche”. Il ct della Norvegia passa anche al volto romatico del calcio e dello sport e dice: “Con questo nuovo format non ci sarà più la gioia della vittoria ed il dolore della sconfitta“.