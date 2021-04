VIDEO – LA SUPERLEGA SPIEGATA IN 90 SECONDI

La superlega spiegata in 90 secondi. Una guida per capire come funziona il nuovo campionato voluto da Agnelli e soci. Attraverso un comunicato ufficiale 12 top club del calcio europeo hanno annunciato di aver trovato l’accordo per la nascita della Superlega.

Si tratta di AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur. I club hanno aderito al nuovo format del torneo in qualità di club fondatori. Nella nota si legge che è previsto anche l’inserimento di altre tre società nelle vesti di club fondatori prima della stagione inaugurale .

COME FUNZIONA IL NUOVO SUPER CAMPIONATO?

Il format della Superlega prevede 20 club partecipanti, di cui 15 fissi in qualità di club fondatori, e 5 selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente. La competizione inizierà dunque nel mese di agosto, con le squadre suddivise in due gironi da 10 squadre l’uno, che si affronteranno sia in casa che in trasferta. Le prime tre di ogni raggruppamento si qualificheranno direttamente ai quarti di finale (con la quarta e la quinta dei due gironi che si affronteranno su doppia sfida per definire le ultime due squadre qualificate), che daranno il via alla fase ad eliminazione diretta, sempre con la formula di andata e ritorno fino alla finale che si disputerà in gara secca a maggio in uno stadio neutrale.

SUPERLEGA, LA GUIDA RAPIDA

In questo video, troverete una guida rapida alla superlega.