Napoli-Inter ha confermato la solidità della squadra di Conte e la la forza di quella di Gattuso. Se non fosse stato per gli infortuni e per il Covid gli azzurri oggi potrebbero contendere lo scudetto ai nerazzurri. Nel girone di ritorno il Napoli è terzo per media punti, dietro a Inter e Atalanta.

La gara del “Maradona” tra Napoli e Inter ha stemperato dubbi e polemiche, lasciando spazio al gioco del calcio: Conte sistema un pullman davanti alla porta, Gattuso rispolvera il tiki taka di Sarriana memoria. Il viaggio dell’Inter rallenta proprio a Napoli. Fallisce per eccessiva prudenza la dodicesima vittoria con avversari che richiamano lo snodo del suo campionato. Il 16 dicembre, a Milano, l’Inter usciva da una fase di nevrotica ambiguità, assetto tattico irrisolto e qualche turbolenza creata da Conte. Riprese la sua corsa spingendo il Napoli in un difficile inverno. Insigne espulso, finale concitato, tanta rabbia. Quattro mesi dopo, si ritrovano in una serata di grande dignità del Napoli.