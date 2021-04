Finisce 1-1 la sfida del Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter. I nerazzurri riescono a riprendere il match, dopo lo sfortunato autogol di Handanovic nella prima frazione, e i due pali colpiti da Lukaku, con un gran tiro dal limite dell’area di Christian Eriksen, al primo gol in questo campionato. Le due formazioni provano ripetutamente ad offendere, da una parte Politano coglie l’incrocio dei pali, dall’altra Hakimi per due volte viene fermato in scivolata da Manolas a pochi metri da Meret. Ma non c’è nulla da fare, e il pari accontenta entrambe le formazioni.

NAPOLI-INTER 1-1

I video dei goal e le azioni salienti di Napoli-Inter 1-1, match della trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. La rete di Eriksen risponde all’iniziale vantaggio partenopeo con un autogol di Handanovic. La squadra di Conte continua nella striscia d’imbattibilità e conquista un punto prezioso in ottica Scudetto, il Napoli frena nella corsa Champions.

La partita comincia su toni bassi. Il Napoli spinge di più ma l’Inter regge bene l’urto. La svolta arriva su un cross di Insigne dalla sinistra, un clamoroso errore firmato dalla coppia Handanovic-De Vrij , che condanna l’Inter a passare in svantaggio per la prima volta in questo girone di ritorno. La squadra di Antonio Conte reagisce come una capolista deve fare e poco più tardi assedia il Napoli, beccando però un altro legno (stavolta un palo) dopo una deviazione di Lukaku sul tiro di Eriksen.

La reazione nerazzurra però è ben evidente e dopo 10 minuti dall’inizio del secondo tempo arriva il goal del pareggio, firmato da un mancino chirurgico di Eriksen, arrivato al termine di una grande azione corale da parte dell’Inter. Gli uomini di Conte sono diversi rispetto al primo tempo, sono tornati in campo con la voglia di giocare a ritmi più elevati e di pressare in modo asfissiante gli avversari.

All’80’ però Matteo Politano, ex di turno, fa tremare la difesa dell’Inter e Samir Handanovic: grande slalom in area e destro potente che si infrange sulla traversa. Gli ultimi minuti di partita poi non regalano squilli, con le due squadre che sembrano quasi più preoccupate di perdere che vogliose di vincere.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

Napoli-Inter 1-1

Marcatori : 38′ aut. Handanovic, 54′ Eriksen

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6.5, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6.5 (91′ Bakayoko SV), Demme 6.5; Politano 7 (91′ Hysaj SV), Zielinski 6 (88′ Elmas SV), Insigne 6; Osimhen 5.5 (74′ Mertens 6).

INTER (3-5-2): Handanovic 4.5; Skriniar 5.5, De Vrij 4.5, Bastoni 6; Hakimi 6, Barella 6, Brozovic 6, Eriksen 7 (84′ Gagliardini SV), Darmian6 (68′ Perisic 6); Lukaku 7, Lautaro Martinez 6 (75′ Sanchez 6).

Ammoniti : Koulibaly, Darmian, Demme

Espulsi : –