Napoli-Inter, si accendono le luci luci al ‘Maradona‘, Gattuso ha bisogno di punti per continuare la corsa ad un posto in Champions. Nello stadio dedicato al più grande calciatore di tutti i tempi, questa sera debutta il tifo virtuale. Il Napoli scenderà in campo con al maglia Kappa firmata Marcelo Burlon. Ad assistere a Napoli-Inter ci sarà anche Aurelio De Laurentiis.

Al Napoli spetta il duro compito di fermare l’Inter lanciatissima verso la conquista dello Scudetto. Antonio Conte ha fatto capire ai suoi giocatori che al Maradona dovranno un’esame a 5 stelle nella tana dei partenopei.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-INTER

Gattuso non può contare sull’infortunato Ghoulam, ko anche Ospina. Non disponibile causa squalifica Lozano, con Osimhen pronto a ricoprire il ruolo di prima punta davanti a Insigne, Zielinski e Politano. Demme e Fabian Ruiz in mediana, con Meret tra i pali. Difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.

Inter con Darmian sull’out mancino: l’ex Parma la spunta su Perisic e Young, mentre a destra agirà il solito Hakimi. Barella ed Eriksen mezzali ai fianchi di Eriksen, davanti la coppia ‘terribile’ Lukaku-Lautaro. AL Maradona si gioca alle 20:45.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

DOVE VEDERE NAPOLI-INTER IN TV

Napoli-Inter verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e sul numero 251 del satellite.La gara tra Napoli e Inter sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Sky Go.