Il big match della 31^ giornata di campionato di Serie A è Napoli-Inter una sfida che dirà molto sulla corsa Champions League del Napoli. Non è una sfida da dentro o fuori, ma il Napoli si gioca sicuramente tanto allo Stadio Diego Armando Maradona quando stasera alle 20.45 affronterà l’Inter. Gli uomini di Gattuso hanno bisogno di punti per mantenere il passo Champions e per sfruttare un passo falso di Juventus e Atalanta che si sfidano nello scontro diretto.

Napoli-Inter Canale tv e streaming

Partita: Napoli-Inter

Napoli-Inter Data: 18 aprile 2021

18 aprile 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) , Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 251)

Streaming: Sky Go, NOW tv

La sfida del Diego Armando Maradona vede di fronte due formazioni con ambizioni diverse. L’Inter vuole quei punti utili per raggiungere lo scudetto, oramai già saldo nelle mani di Conte. Il Napoli cerca punti fondamentali per continuare a credere nella qualificazione Champions League.

Dove vedere Napoli-Inter

Il big match della 31^ giornata di campionato di Serie A sarà trasmesso in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e sul numero 251 del satellite.

La partita tra Napoli e Inter può essere vista anche in streaming su smartphone, tablet, pc e smart tv, grazie per gli abbonati Sky attraverso l’applicazione Sky Go, oppure con NOW Tv.

Probabili formazioni

Il Napoli arriva alla sfida con l’Inter senza due pedine importanti: Ospina infortunato e Lozano squalificato. Fuori c’è anche Ghoulam, per lui stagione finita. L’unico dubbio di Gattuso riguarda l’esterno di sinistra di difesa, dove Hysaj è in vantaggio su Mario Rui. A centrocampo confermata la coppia Demme-Fabian Ruiz. Zielinsky ha recuperato dall’infortunio e sarà titolare. Va in panchina Mertens, la punta centrale del Napoli sarà Osimhen.

Nell’Inter ritorna Barella dopo la squalifica col Cagliari, match in cui Conte ha fatto turnover. Col Napoli ritornano i titolarissimi. L’unico dubbio per Antonio Conte è la fascia sinistra di centrocampo, dove si giocano un posto da titolare: Young, Darmian e Perisic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.