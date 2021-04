Corriere dello Sport -Osimhen più di Mertens, il nigeriano è in pole contro l’Inter

Victor Osimhen titolare nella sfida tra Inter e Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, lo scrive Corriere dello Sport. Il nigeriano è in ballottaggio con Mertens, ma Osimhen è in vantaggio rispetto al belga. Secondo Corriere dello Sport la squadra del Napoli che sfida l’Inter è praticamente già fatta e difficilmente verrà cambiata dopo la rifinitura.

Nove undicesimi del Napoli che dovranno sfidare l’Inter sembrano già stampati nella distinta da consegnare all’arbitro, resta da decidere, adesso, chi andrà ad occupare la fascia sinistra – per incrociare presumibilmente Hakimi – e chi avrà la responsabilità, da centravanti, di provare a fare male alla difesa di Antonio Conte. La settimana ideale di Gattuso, quella – ahilui – vuota, ha consentito di rifiatare e dunque niente turnover istituzionalizzato, un rito a cui costringono le coppe dalle quali il Napoli è uscito: non ac aso, Osimhen rimane lievemente preferito a Mertens, con Hysaj e Mario Rui, con l’albanese che sembra in pole position per una maglia da titolare.