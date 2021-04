Dries Mertens si siederà in panchina nella sfida con l’Inter la decisione sembra oramai presa. Gennaro Gatuso vuole puntare ancora su Victor Osimhen per dare fisicità e profondità alla manovra azzurra, per poi giocarsi la carta Mertens nel secondo tempo. Secondo Tuttosport la scelta di Gattuso e del Napoli non è una bocciatura, ma un’esigenza visto il momento. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Per Mertens non sarebbe una bocciatura, bensì un utilizzo più consono al suo momento, con l’obiettivo di gettarlo nella mischia nella parte finale della sfida, quando può fare davvero la differenza. Il Napoli crede talmente tanto nel suo leader, che a fine stagione farà valere l’opzione per prolungare l’accordo fino al 2023“.

La scelta di non schierare Mertens titolare contro l’Inter era emersa già dopo la sfida con la Sampdoria. Gara in cui Osimhen oltre ad andare a segno aveva messo in evidenza una buona prestazione. La stagione del nigeriano è stata funestata da infortuni e Covid, quindi anche di lunghi tempi di ripresa. Ora Osimhen sta trovando la condizione migliore ed il Napoli vuole giustamente sul bomber pagato 70 milioni, come valutazione complessiva. Ma Gattuso sa di avere in panchina un giocatore fantastico come Mertens, che anche se non nelle condizioni migliori. Mertens con l’Inter potrebbe entrare anche a gara in corso. Questo perché il belga può ricoprire sia il ruolo di attaccante centrale, ma anche quello di trequartista al posto di Zielinski. Il polacco si è ripreso dalla contrattura, ma nei primi giorni di questa settimana non si è allenato benissimo e quindi potrebbe aver bisogno di riposo. La carta Mertens in questo caso potrebbe essere decisiva per Gattuso, proprio per la polivalenza e l’estro del belga che può trascinare la squadra anche dal punto di vista del carattere.