Napoli-Inter è il match più importante della 31^ giornata di Serie A, gli uomini di Conte viaggiano verso lo scudetto mentre quelli di Gattuso vogliono punti per la qualificazione Champions League. Nelle probabili formazioni di Napoli-Inter ci sono cambi per Gennaro Gattuso pronto a lanciare Osimhen titolare, mentre Conte punta sulla formazione tipo.

Qui Napoli – Il Napoli per la sfida con l’Inter non potrà sicuramente contare su Lozano squalificato e Ospina infortunato. Al loro posto giocheranno Politano e Ospina. Un dubbio sulla trequarti con Zielinski che si è allenato con i postumi di una contrattura. Il polacco si è ripresa, ma qualora Gattuso non volesse rischiarlo c’è Mertens che può giocare nella posizione dietro la punta. Il centravanti sarà Victor Osimhen, il nigeriano viaggia spedito verso un posto da titolare con l’Inter. Nel 4-2-31 di Gattuso ci sarà anche spazio per Demme e Fabian Ruiz in mediana, mentre in difesa si dovrebbe rivedere la coppia Manolas-Koulibaly.

Qui inter – Conte ha fatto turnover con il Cagliari ma ora è pronto a far giocare di nuovo tutti i ‘titolarissimi’. L’inter nella formazione col Napoli ritrova la difesa tipo con Bastoni, de Vrij e Skriniar. A centrocampo spazio ad Erikesn con Brozovic e Barella, mentre sugli esterni ci saranno Darmian in ballottaggio con Young a sinistra, mentre a destra c’è sicuro Hakimi. In avanti più che confermata la coppia Lukaku-Lautaro Martinez.

Napoli-Inter: dove vederla in tv e streaming

Napoli-Inter verrà trasmessa da Sky e sarà visibile in streaming anche sulla piattaforma Sky Go oppure per gli abbonati di NowTv.

I Canali di Napoli-Inter: (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e sul numero 251 del satellite.

SkyGo

NowTv

