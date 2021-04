Alvino: “Arbitri Napoli-Inter, due sono di Bergamo. Mazzoleni quanti ‘errori’ contro il Napoli”

La designazione degli arbitri per Napoli-Inter lascia l’amaro in bocca ai tifosi azzurri. I direttori di gara che dirigeranno il top match della 31^ giornata di Serie A fanno recriminare, soprattutto chi tifa Napoli. Carlo Alvino in un tweet descrive il problema così: “Var e Avar di Bergamo con il Napoli che lotta con l’Atalanta per la Champions League. Mazzoleni poi.. dalla finale di Pechino all’antipatia verso Hamsik passando per il rosso a Koulibaly il mancato rigore col Sassuolo e il presunto fallo Baka-Theo. Una storia infinita di errori! Occhio Adl!”

Come si può scordare quella direzione di gara di Mazzoleni in Supercoppa a Pechino con la Juventus, quando Mazzoleni commise errori a raffica contro il Napoli. Inoltre, come ricorda Alvino, era davvero così necessario designare due direttori di gara di Bergamo per la sfida Napoli-Inter? Gara valida per la qualificazione Champions League a cui concorre l’Atalanta, squadra di Bergamo. A dirla tutta il timore più grande resta sempre l’operato di Mazzole che contro il Napoli offre sempre delle prestazioni sotto la media. C’è da sperare che questa volta l’arbitro Mazzoleni sia in perfetta forma, anche perché contro l’Inter il Napoli si gioca la qualificazione alla Champions League, che significa anche introiti per le casse azzurre e non solo prestigio.