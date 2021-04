Mazzoleni al VAR per Napoli-Inter non piace ai tifosi azzurri. La decisione di Rizzoli di mandare Doveri e Mazzoleni per una delle sfide più importanti per la squadra di Gattuso ha mandato su tutte le furie i tifosi partenopei.

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, ha messo in evidenza le sfuriate dei tifosi del Napoli sui social, nate dopo la designazione dell’arbitro di Bergamo al Var per la sfida contro il gruppo di Antonio Conte:

“Mazzoleni al Var di Inter-Napoli e il popolo azzurro insorge sui social. Una valanga di commenti, negativi oppure offensivi, con riferimenti storici, come la finale di Supercoppa italiana disputata a Pechino nel 2012 contro la Juventus”.

“Mazzoleni, col fischietto in bocca espulse Pandev, Zuniga e Mazzarri, al termine di una sfida che Madame si aggiudicò 4-2 nei tempi supplementari. In tanti hanno riportato alla memoria un altro Inter-Napoli. Quella sera passò alla storia per l’espulsione a Koulibaly, vittima di cori razzisti ed ai quali rispose con un ironico applauso. Mazzoleni, invece di interrompere la gara come regolamento impone, mostrò il rosso al senegalese. Anche nei panni del Var ha avuto modo di farsi rimbrottare dai fan del Napoli. E’ successo in Milan-Napoli (0-1), quando costrinse l’arbitro Pasqua a rivedere il contatto tra Bakayoko e Hernandez avvenuto in area partenopea. Il direttore di gara andò al monitor per confermare la decisione, senza assecondare Mazzoleni che avrebbe voluto il penalty per i rossoneri“.

Tuttosport continua: “Credo che non sia una designazione appropriata: ad una squadra che lotta per la Champions con l’Atalanta mandate Mazzoleni di Bergamo, con precedenti con il Napoli disastrosi. Cerchiamo di non fare altre frittate come le solite che abbiamo visto nei finali di campionato”. Questo è il tenore dei post dei tifosi partenopei sull’argomento. C’è chi proprio non riesce a spiegarsi tale scelta: “Non voglio pensare male, ma di Mazzoleni non ne possiamo più. Sarà anche in buona fede ma con noi ha fatto danni incalcolabili. Ma non era meglio evitarlo?“.

Altri commenti su Mazzoleni sono anche più pungenti: “Basta andare a vedere gli incroci del Napoli con questi arbitri per capire che avremo un ostacolo in più“.