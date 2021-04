Napoli-Inter affidata a Doveri, Mazzoleni sarà il Var. Orsato dirigerà la Juventus contro l’Atalanta. La serie A col verme come afferma Zilaini: “Diciamolo: vedere Mazzoleni designato (per l’ennesima volta) al VAR di una partita del Napoli (Napoli-Inter) è come vedere Weinstein intento a fare il guardiano in un collegio femminile“.

Una delle poche certezze in questo campionato per il Napoli è Mazzoleni al VAR. Nella mente dei tifosi azzurri è ancora viva l’immagine sconfortata di koulibaly, quando Mazzoleni gli sventolò il cartellino rosso dopo che San Siro gli intonava dei cori razzisti. Oppure la gara contro il Sassuolo, quando non ha ravvisato un nettissimo fallo da rigore su Politano, ma ha visto forse l’unghia di Lorenzo Insigne in fuorigioco.

MAZZOLENI E DOVERI PER IL NAPOLI

Quando il Napoli e Mazzoleni si incrociano agli azzurri va quasi sempre male. Quando l’arbitro Mazzoleni appese il fischietto al chiodo per diventare VAR, raccontò alcuni retroscena legati al Napoli. Per L’arbitro Hamsik era il giocatore più insopportabile, il rosso a koulibaly per i cori razzisti era giusto e poi la ciliegina su Pechino.

Come se non bastasse Mazzoleni, il designatore Rizzoli ha deciso di affidare a Doveri la sfida tra Napoli e Inter, e ha inviato il buon Orsato a dirigere la Juventus contro L’Atalanta.

DOVERI, il fischietto nativo di Volterra è considerato il portafortuna della Juventus. Daniele Doveri, era stato designato da Rizzoli anche per la gara contro la Juventus, non più giocata a causa del blocco imposto dalle ASL napoletane.

Nelle 25 gare di campionato finora dirette col Napoli sono già 12 i rigori che Doveri ha negato ai partenopei.

ORSATO PER LA JUVE

Orsato, l’arbitro che in diretta tv ha ammesso il grave errore nella direzione di una partita decisiva per lo scudetto. Sicuramente Orsato fu determinante in Inter – Juventus ma l’arbitro di Schio fu protagonista in negativo anche in altre situazioni.