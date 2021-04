Specchia vota Spalletti allenatore del Napoli: “Gattuso? Troppo immaturo e cattivo comunicatore”

Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso oramai è terminato, l’ex allenatore Paolo Specchia interviene proprio su questo argomento e dice: “E’ difficile giudicare il rapporto tra De Laurentiis e Gattuso. Magari all’inizio era molto positivo, poi successivamente forse Gattuso si è sentito abbandonato. Gattuso è un pessimo comunicatore e qualche volta anche De Laurentiis non l’ho apprezzato come uomo. Gattuso non ha avuto la maturità e l’esperienza di stare a Napoli. L’allenatore ha bisogno di esperienza. E’ inaudito che Pirlo sia stato messo alla Juve senza esperienza, togliendo Sarri che ha tantissima esperienza“.

Tra i nomi che circolano per sostituire Gattuso, che pare possa andare alla Fiorentina, c’è Luciano Spalletti. Specchia sull’allenatore ex Roma dice: “A Napoli per essere un buon allenatore devi essere competente. Luciano è un creativo, ma a volte sbaglia nella comunicazione. Io penso che Spaletti verrebbe, perché Napoli è una piazza appetibile, anche perché gli piace la città. Se vuoi Spalletti devi garantire che Koulibaly non vada via. Il Koulibaly di Sarri, Ancelotti e Gattuso ce lo hanno fatto dimenticare. Il Napoli quest’anno è stato mancante tantissimo in difesa“.