Zielinski titolare con l’Inter: il polacco vuole la sfida Champions

Le condizioni di Piotr Zielinski migliorano e può essere titolare con l’Inter. Il calciatore polacco aveva subito una contrattura durante la sfida con la Sampdoria, un problema con cui ha convissuto nei primi giorni di questa settimana di allenamenti prima della sfida Napoli-Inter. La partita del Maradona di domenica sera sarà fondamentale per il Napoli ancora in corsa per la qualificazione Champions League. C’è chi parla di sfida decisiva, chi invece dice che la gara decisiva sarà quella successiva con la Lazio, diretta concorrente per un posto nell’Europa dei grandi. In ogni caso per battere l’Inter di Conte servirà un ottimo Napoli, magari bello come quello visto al San Siro all’andata ma più concreto sotto porta.

Zielinski titolare con l’Inter può assicurare quell’apporto di quantità e qualità che serve al Napoli per congiungere centrocampo e attacco. Il polacco è fondamentale nel gioco di Gattuso, sia perché riesce a dare una mano in fase difensiva, ma anche perché offre imprevedibilità alla manovra azzurra. Anche oggi Zielinski si è allenato a Castel Volturno con i compagni e quindi le possibilità che giochi titolare con l’Inter sono molto alte. Oltre a Zielinski titolare, Gattuso dovrebbe lanciare dal primo minuto con l’Inter anche Osimhen.