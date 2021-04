Padovan: “Napoli-Inter non è decisiva, quella con la Lazio è più importante”

Il Napoli si prepara alla sfida con l’Inter una gara difficilissima per gli azzurri ancora in corsa per la qualificazione Champions League. Secondo Giancarlo Padovan la sfida con i nerazzurri non à “decisiva perché 8 giornate sono tante, qualunque sia il risultato di Atalanta-Juventus. Napoli-Lazio invece è decisiva. Le altre hanno un calendario molto duro e la lotta per la Champions è destinata a protrarsi per molto. Per la lotta salvezza Cagliari-Parma è una partita decisiva“.

Con Padovan si parla anche dei possibili cambi di panchina il prossimo anno: “Conte è un vincente in ambito nazionale. Gattuso se riesce a portare il Napoli in Champions lo riconfermerei. Fonseca a Roma io lo terrei per quanto sta facendo in Europa League, però la Roma ha contatti serrati con Sarri. Pirlo rimane? Credo che tornerà Allegri l’anno prossimo”.

Chiusura dedicata alla Campania, come regione che torna in zona arancione e sul lavoro di De Luca: “a Campania è una regione modello per il covid e le parole di De Luca sono diventate importanti per tutta l’Italia. E’ stato il primo a lanciare le idee delle isole covid free. Se vogliamo che il turismo riparta, ci sarebbe bisogno di una campagna vaccinale serrata“.