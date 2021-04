TMW – Gattuso vicinissimo alla Fiorentina, il tecnico fa fuori Callejon

Sembra oramai tutto fatto per Gennaro Gattuso alla Fiorentina, l’attuale tecnico del Napoli interromperà i rapporti con la società partenopea a fine stagione e si legherà ai viola. Oramai il rapporto con Aurelio De Laurentiis è terminato e pare che Gattuso non veda l’ora di andare via. Intanto il Napoli sta sondando il terreno per altri allenatori e Marchetti di Sky parla di un interessamento concreto per Maurizio Sarri. Il Napoli deve decidersi in fretta, anche perché oramai il destino di Gattuso è segnato e c’è già da programmare la prossima stagione, sotto tutti i punti di vista, a cominciare dal mercato. Proprio stamattina si registra l’interessamento degli azzurri per Erik Lamela, ma sarà il nuovo allenatore a dover dare il via libero.

Intanto tuttomercatoweb parla di contatti continui tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina. Contatti che si sono “intensificati a inizio settimana con il presidente Rocco Commisso, intenzionato ad affidare la panchina al tecnico del Napoli. La prima richiesta di disponibilità risale a un mese fa, quando la società viola ha contattato Jorge Mendes per sondarne la volontà. La piazza stuzzica Gattuso, i contratti e i soldi non sono un problema“.

Gattuso alla Fiorentina ha intenzione di svecchiare la rosa e per questo farà fuori calciatori come: Caceres, Ribery, Callejon e Bonaventura, ma chiede anche garanzie sotto il profilo della rosa che gli metteranno a disposizione.