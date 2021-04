Gazzetta – Gattuso gira con due calcolatrici, conta i secondi dalla separazione con De Lauretiis

Gennaro Gattuso ed Aurelio De Laurentiis da tempo hanno chiuso ogni dialogo. C’è un retroscena sulla richiesta di chiarezza fatta dal tecnico al presidente, che ha aperto la prima frattura, degenerata dopo quel periodo di assenza di risultati ed infortuni. Oramai il rapporto tra De Laurentiis e Gattuso è terminato, con il tecnico che non vede l’ora di separarsi. Ecco quanto scrive Gazzetta:

Si racconta, per sorridere, che Rino Gattuso vada in giro con due calcolatrici: una per sommare i tanti punti che il suo Napoli sta facendo nel girone di ritorno (è secondo dietro all’Inter) e l’altra per sottrarre i giorni, i minuti, forse anche i secondi che lo separano dall’addio a De Laurentiis. Non alla città, alla squadra o ai tifosi: solo al presidente e a chi gli ha reso la vita difficile, arrivando a gettargli fango addosso. Quello di Gattuso è il count down di chi ha fatto il pieno di amarezza, ma invece di mollare tutto, come qualcuno si sarebbe augurato, sta mettendo ancora più rabbia ed energia nel lavoro per raggiungere uno degli obiettivi stagionali, la zona Champions, prima di andarsene, comunque finisca, a testa alta.