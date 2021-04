Repubblica – Meret si gioca l’Europa ma fino ad ora non è stato all’altezza

Alex Meret gioca titolare nelle due super sfide del Napoli con Inter e Lazio. David Ospina resta fuori per almeno tre settimane e quindi sarà l’ex Spal a difendere la porta azzurra in queste partite fondamentali per la qualificazione Champions League del Napoli. Meret, nonostante le qualità tecnica, non è mai riuscito a trovare la continuità che voleva, tanto che la sua partecipazione all’Europa con l’Italia di Mancini è in dubbio. In queste tre partite Meret si gioca anche la convocazione del ct dell’Italia, uno stimolo in più per fare bene. Fino ad ora il portiere ha dato dimostrazione di avere delle ottime doti, ma la critica si spacca con tanti che lo vorrebbero titolare fisso, mentre altri lo devono ancora troppo acerbo.

Ecco quanto scrive Repubblica su Meret: “Tra i pali contro i nerazzurri dovrà andare Alex Meret, che ha davanti la prospettiva di essere confermato tra i titolari pure nelle successive due gare contro Lazio e Torino. Il giovane numero uno friulano ha la possibilità di riscattarsi dopo le tante difficoltà incontrate nel corso di questa stagione, in cui di rado è stato all’altezza delle aspettative che lo circondano. Lo terrà d’occhio anche il ct della Nazionale Roberto Mancini, che proprio nelle prossime settimane scioglierà le sue riserve sulla lista dei convocati per l’affascinante appuntamento che attende l’Italia agli Europei“.