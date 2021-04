Repubblica – Infortunio Ospina, rischia almeno 3 settimane di stop

L’infortunio di David Ospina per il Napoli è un nuovo problema da affrontare. E’ chiaro che Gennaro Gattuso punta maggiormente sul portiere colombiano, bravo sia tra i pali, ma anche nel giro palla per la costruzione dal basso. I tempi di recupero per il portiere sono lunghi, si parla di almeno 3 settimane di stop, ecco quanto scrive Repubblica: “Il Napoli perde per l’ennesima volta a causa di un infortunio David Ospina, che era appena rientrato nella trasferta di Genova dopo il precedente stop per una contusione alla mano e s’è fatto male di nuovo nel corso della partita di domenica scorsa contro la Sampdoria. La perdita del portiere colombiano, che rischia uno stop di almeno tre settimane, rappresenta per gli azzurri un danno molto grave sotto più punti di vista: perché priva di nuovo la squadra di uno dei suoi giocatori di maggiore esperienza e rende più vulnerabile il reparto arretrato“.

Meret titolare con l’Inter

L’infortunio di Ospina riporta Meret a difesa della porta del Napoli. Il portiere della Spal si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Solo qualche settimana fa sempre a causa di un infortunio di Ospina fu di nuovo protagonista Meret, che giocò titolare nel recupero contro la Juventus. Ora il giovane portiere del Napoli è chiamato ad affrontare le due super sfide con Inter e Lazio. Una bella responsabilità per Meret che ha dimostrato di essere sicuramente un ottimo portiere, anche se non ha trovato la continuità che cercava.