Ronaldo getta la maglia della Juventus: sfottò e rabbia sui social

Cristiano Ronaldo al termine della partita con il Genoa ha buttato via la maglia della Juventus, gesto che ha fatto arrabbiare i tifosi.

La Juventus batte il Genoa per 3-1 ma Cristiano Ronado è molto nervoso a fine partite. Proprio Ronaldo ha gettato via la maglia della Juventus, un gesto che è stato ripreso immediatamente facendo il giro dei social. Sul web la parola chiave Ronaldo è schizzata subito in top trend, soprattutto su twitter dove moltissimi tifosi stanno commentando il gesto di Rolando. Buttare via la maglia, di qualsiasi squadra, è sicuramente un gesto poco nobile, ecco perché quanto fatto da Cristiano Ronaldo sta provocando indignazione.

Dopo che Ronaldo ha gettato via la maglia della Juventus le reazioni sono state non solo di rabbia, ma in tanti hanno preferito la via della satira. Un utente riportando la foto di Ronaldo che tira via la maglia bianconera ha scritto: “Hai sbagliato questa va nell’umido“. C’è invece chi condanna il portoghese e scrive: “Imbarazzante il fatto che ignorata una cosa del genere solo perché è Cristiano Ronaldo è una mancanza di rispetto indipendentemente da chi lo fa“. Togliersi la maglia della Juventus e gettarla non è il primo episodio di nervosismo del campione portoghese, forse arrabbiato per aver sbagliato un gol da zero centimetri a porta vuota. Proprio Cr7 era stato criticato per aver scaraventato via la fascia di capitano durante Portogallo-Serbia, un comportamento che tanti tifosi portoghesi hanno duramente condannato.