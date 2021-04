Gennaro Gattuso è pronto a lasciare il Napoli a fine stagione, ma il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe voluto che lasciasse già dopo la sconfitta di Verona. Gazzetta dello Sport racconta un retroscena sul rapporto tra De Laurentiis e Gattuso, con il tecnico che ha chiesto chiarezza sul ridimensionamento del Napoli per la prossima stagione. Una richiesta di trasparenza con Gattuso che ha detto al patron della SSCN: “Presidente alleno pure i ragazzini, ma tu devi spiegare alla piazza che con la crisi economica dobbiamo ridimensionarci“. E’ questa la parola più temuta dalla piazza napoletana in questo momento: ridimensionamento, che sicuramente ci sarà perché De Laurentiis vuole tagliare gli stipendi e quindi certi calciatori, come Koulibaly e Fabian Ruiz dovranno andare via. In bilico anche il futuro di Lorenzo Insigne il cui contratto è in scadenza nel 2022 e per restare dovrebbe ridursi l’ingaggio.

La parola ridimensionamento ha messo in crisi anche il rapporto tra De Laurentiis e Gattuso, poi si sono aggiunge le “incomprensioni mentre con gennaio e una catena di infortuni notevole cominciano a scricchiolare decisamente i risultati. Persa la Supercoppa con la Juve, ecco quattro giorni dopo il tracollo a Verona, casa Juric. De Laurentiis perde le staffe e urla urbi et orbi la sua rabbia. Ma vuole cacciare davvero Gattuso? Ci si interroga. In realtà il presidente, in una singolar tenzone, spera che l’allenatore sotto pressione decida di dimettersi. Anche perché un’alternativa reale non è pronta“.