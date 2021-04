Dalla Spagna: “Il Napoli attende offerte per Fabian Ruiz, fissato i prezzo”

In Spagna sono sicuri il Napoli mette in vendita Fabian Ruiz ed attende offerte per il calciatore. Soldi che saranno investiti per finanziare la prossima campagna acquisti della società di Aurelio De Laurentiis che ha fissato il prezzo del calciatore: almeno 50 milioni di euro. Chi non si presenta con quella cifra non sarà nemmeno ascoltato, il messaggio è chiaro per i top club che cercano il centrocampista spagnolo. Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid si sono messi sulle tracce di Fabian Ruiz che ha un contratto in scadenza col Napoli a giugno del 2023. Al momento il rinnovo di Fabian col Napoli è in alto mare, anche perché la richiesta economica è molto alta. Il centrocampista non può sperare di liberarsi a parametro zero e quindi se vuole andare via dovrà portare un acquirente. Le offerte per Fabian Ruiz non mancano, ma dovranno convincere Aurelio De Laurentiis che per meno di 50 milioni di euro non lo lascerà partire.

Dalla Spagna il sito todofichajes conferma la volontà del Napoli di vendere Fabian, ma solo alla cifra chiesta dal patron azzurro. Inoltre il calciatore è in un momento molto positivo, come confermato dal gol siglato contro la Sampdoria. Dovesse continuare a crescere così nelle ultime otto partite della stagione il suo prezzo non potrebbe che crescere. Aurelio De Laurentiis è intenzionato ad ascoltare solo grandi offerte per Fabian Ruiz, un messaggio spedito anche agli agenti del calciatore che continuano a battere cassa. L’entourage chiede almeno 4 milioni di euro di ingaggio, cifra a cui De Laurentiis non vuole nemmeno avvicinarsi. Ecco perché in estate potrebbe esserci il divorzio tra Fabian ed il Napoli, con il ritorno in Spagna del centrocampista. Vendendo Fabian Ruiz per 50 milioni il Napoli metterebbe a segno un’ottima plusvalenza, visti anche gli anni di ammortamento.