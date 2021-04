Fabian Ruiz e Osimhen firmano la vittoria del Napoli sulla Sampdoria. Gattuso reagisce subito al ko con la Juve, sbanca Marassi battendo 2-0 la Sampdoria di Ranieri e si tiene in corsa per il quarto posto. La sesta vittoria nelle ultime otto partite consente agli azzurri di arrivare nelle migliori condizioni ai prossimi due impegni con Inter (domenica 18) e Lazio (giovedì 22): nella doppia sfida al “Maradona” in cinque giorni si deciderà probabilmente la stagione.

Le reti di Fabian Ruiz e Osimhen permettono alla squadra di Gattuso di uscire dal Ferraris con tre punti fondamentali per la corsa Champions. La Sampdoria, nel match della trentesima giornata di Serie A 2020/2021, si illude con la rete del pareggio di Thorsby, poi annullata a causa di un fallo in attacco ravvisata dall’arbitro dopo il consulto al var.

Ecco il video dei goal e le azioni salienti di Sampdoria-Napoli 0-2

Fabian Ruiz sblocca la partita con un sinistro dal limite, dopo una combinazione fra Osimhen e il sempre imprevedibile Zielinski.

Gattuso inserisce Mertens e Lozano. Il Chucky si è preso un giallo pesante (salterà l’Inter), Mertens invece ha costruito l’azione del raddoppio, trovando l’imbucata che ha mandato in rete Osimhen, bravo a sfruttare la sua velocità e a firmare il suo quinto gol in questo campionato. Gattuso torna con tre punti d’oro da Genova