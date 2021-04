Lozano ammonito: salta la sfida con l’Inter, tifosi infuriati con Valeri

Hirving Lozano è stato ammonito nella sfida Sampdoria-Napoli e salterà la delicatissima sfida contro l’Inter di Conte.

Il Napoli esce vincitore dalla sfida con la Sampdoria con il risultato di 2-0 ma non ci sono solo buone notizie per Gennaro Gattuso. Lozano ammonito salterà la sfida con l’Inter, il messicano era diffidato ed ha ricevuto un giallo proprio durante il match con la Sampdoria. L’ammonizione a Lozano da parte di Valeri sta facendo molto discutere, anche perché il fallo del messicano su Audero non sembrava cattivo. L’arbitro non ha avuto alcun dubbio ed ha ammonito Lozano escludendolo dalla sfida con l’Inter. Molti tifosi si sono arrabbiati per la decisione presa da Valeri che in un episodio simile, fallo di Gabbiadini su Ospina, non ha estratto alcun cartellino giallo per l’attaccante blucerchiato.

L’assenza di Lozano potrebbe pesare e non poco nell’economia del match con l’Inter. Il messicano è uno dei più positivi in questa stagione e dopo l’infortunio con la Juve stava ritrovando la forma migliore. Ora Gattuso dovrà puntare nuovamente su Politano nella gara contro i nerazzurri che è sicuramente una delle gare più difficili di questo campionato. La squadra di Conte è lanciatissima verso lo scudetto e continua macinare vittorie, senza fermarsi.