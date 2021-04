Ranieri: “Thorsby non fa fallo sul gol. C’è fallo sul raddoppio del Napoli”

Claudio Ranieri allenatore della Sampdoria ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Napoli con gol di Ruiz e Osimhen.

Claudio Ranieri ha qualcosa da recriminare al termine della partita Sampdoria-Napoli. Il tecnico blucerchiato lo fa con la solita pacatezza e signorilità che lo contraddistingue ed ai microfoni di Sky dice: “Sul gol segnato da Thorsby il fallo non è suo su Koulibaly ma bensì di Balde su Ospina. Sul raddoppio del Napoli, invece, se un calciatore salta e prende un’ancata in allenamento fischio un fallo, però io non sono l’arbitro“. Insomma a Ranieri ha lasciato un po’ di amaro in bocca il gol di Osimhen, che ha siglato il 2-0 definitivo per il Napoli, passato in vantaggio con una bellissima rete di Fabian Ruiz. Ranieri a Sky commenta la prestazione dalla sua Sampdoria e dice: “Avevamo bisogno di maggiore organizzazione. Appena ci siamo distratti il Napoli ha guadagnato campo ed occasioni“.

Il tecnico della Sampdoria esalta anche Gattuso e la rosa azzurra e dice: “La gara è stata combattuta e giocato contro giocatori molto forti come quelli che ha il Napoli, che può contare anche su un ottimo allenatore. A Gattuso ho fatto i complimenti a fine partita, la squadra gioca bene, lo faceva anche ai tempi del Milan. Le squadre allenate da Gattuso – dice Ranieri – hanno grande grinta e determinazione, ma sa giocare anche impostando dal basso. Ho stima per lui e per il suo modo di vedere il calcio“. Anche i tifosi del Napoli non hanno gradito l’arbitraggio di Valeri, soprattutto in occasione dell’ammonizione di Lozano che salterà la sfida con l’Inter.