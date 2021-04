Il Napoli si rialza dopo l’immeritata sconfitta contro la Juventus e conquista i tre punti contro la Sampdoria grazie ai gol di Fabian Ruiz al 35’ e Osimhen al 87’. La squadra di Gattuso sale a 59 punti, mentre la Sampdoria resta ferma a quota 36.

Il Napoli batte la Sampdoria e manda a tutte le dirette concorrenti un messaggio chiaro: ci sarà da fare i conti anche con i partenopei nella volata che conduce dritta alla qualificazione in Champions League. Gli azzurri di Rino Gattuso si sono imposti per 2-0 sul campo della Sampdoria e lo ha fatto mostrando a tratti un calcio estremamente convincente.

SAMDORIA-NAPOLI 0-2

Al ‘Luigi Ferraris’ sono stati gli ospiti a partire subito forte e ad andare già al 5’ ad un passo dal vantaggio con Zielinski. La Samp dà l’impressione di essere disposta a lasciare il pallino del gioco in mano agli avversari per poi ripartire e quella che ne viene fuori è quindi una prima parte di gara sostanzialmente equilibrata nella quale però le migliori azioni da rete sono tutte di marca azzurra.

Audero è bravo al 25’ a rispondere ad una conclusione a giro, ma al 35’ non può nulla quando Fabian Ruiz trova la conclusione giusta che vale lo 0-1: grandissima azione corale del Napoli con Osimhen che serve Zielinski il quale a sua volta premia con un tocco veloce il centrocampista iberico che, dopo aver dato il via alla trama, dal limite di sinistro trova l’angolino della porta giusto per portare i suoi avanti.

Galvanizzato dalla rete, il Napoli spinge anche nella fase conclusiva della prima frazione e al 43’ si rende ancora insidioso questa volta con Politano. Il primo tempo non regala comunque più reti e quindi si torna negli spogliatoi con gli ospiti avanti per 1-0.

Nella ripresa la Sampdoria rientra in campo con il piglio giusto, ma al 51’ è il Napoli ad avere l’occasione del raddoppio quando Audero è bravissimo ad opporsi a Zielinski. Il portiere blucerchiato sale ancora in cattedra appena cinque minuti dopo, quando in una frazione di secondo mura prima Fabian Ruiz e poi Insigne.

La risposta dei padroni di casa è affidata a Gabbiadini che poco dopo l’ora di gioco chiama Ospina all’intervento. Al 75’ gli uomini di Ranieri trovano anche il pareggio con un colpo di testa di Thorsby, ma il direttore di gara Valeri annulla per un fallo dello stesso giocatore al momento dello stacco.

Nella fase finale del match, il Napoli prima dà la sensazione di poter gestire la situazione e poi chiude definitivamente la pratica con Osimhen: all’87’, il centravanti nigeriano, servito da Mertens, è bravo a battere Audero con un destro potente sul primo palo.

IL TABELLINO DI SAMPDORIA-NAPOLI 0-2

MARCATORI: 35’ Fabian Ruiz, 87’ Osimhen

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto (86’ Verre), Damsgaard (86’ Leris); Quagliarella (67’ Keita), Gabbiadini. All. Ranieri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian (90’ Bakayoko), Demme; Politano (74’ Lozano), Zielinski (74’ Mertens), Insigne (90’ Elmas); Osimhen. All. Gattuso

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Manolas (N), Koulibaly (N), Lozano (N)

Espulsi: Nessuno