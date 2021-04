Juve-Napoli: contatto tra Alex Sandro e Zielinski non fischiato dall’arbitro Mariani. rigore netto negato agli azzurri, il VAR non interviene.

Juventus-Napoli, clamoroso rigore negato a Zielinski. L’episodio incriminato proprio in chiusura di primo tempo. L’arbitro Mariani lascia correre senza andare al VAR. Tutto il Napoli protesta.

Episodio dubbio nel primo tempo di Juve-Napoli. Gli azzurri invocano il rigore, quando Zielinski in area bianconera viene atterrato da Alex Sandro, ma Mariani decide di lasciar correre. L’arbitro di Aprilia non chiama nemmeno in causa il VAR, cosa che precedentemente aveva fatto per il contatto Lozano-Chiesa.