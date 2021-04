Il Napoli batte la Sampdoria: Alvino esalta tutti, il commento

Carlo Alvino commenta la vittoria del Napoli contro la Sampdoria, il giornalista esalta la prestazione degli azzurri e la difesa di Gattuso.

Arriva il commento di Carlo Alvino su twitter dopo la vittoria del Napoli contro la Sampdoria. Una vittoria convincente quella degli azzurri che avrebbero potuto segnare molti più gol, ma la scarsa precisione ed un super Audero hanno negato un bottino di reti più ampio. Alvino è comunque soddisfatto della prestazione del Napoli e scrive: “Non è forte chi non cade ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi. Una vittoria che cancella la delusione di metà settimana e tiene il Napoli pienamente in corsa per l’obiettivo. Sontuoso Ruiz bene la difesa e Osimhen sempre più dentro ai meccanismi. Da stasera è già Napoli-Inter“.

Nella sfida Napoli-Inter citata da Alvino purtroppo mancherà un protagonista: Hirving Lozano. Il messicano è stato ammonito nella sfida Sampdoria-Napoli per un fallo su Audero. La decisione di Valeri ha fatto arrabbiare moltissimi tifosi azzurri. In ogni caso Lozano ha ricevuto l’ammonizione ed in quanto diffidato dovrà fermarsi per una giornata. Per il Napoli la sfida contro l’Inter rappresenta una delle più difficili da superare. Una gara da giocare contro una squadra lanciatissima verso lo scudetto.