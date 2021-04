Sampdoria-Napoli, Fabian Ruiz al secondo centro stagionale porta in vantaggio gli azzurri

Ci pensa Fabian Ruiz a sbloccare il risultato al 35′ di Sampdoria-Napoli, match della trentesima giornata di Serie A. Al termine di un prolungato possesso palla della squadra partenopea, lo spagnolo si è coordinato e dalla distanza ha lasciato partire un tiro che non ha lasciato scampo ad Audero. Si tratta del secondo gol stagionale in campionato per Fabian Ruiz.