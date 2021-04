Dazn, l’app si blocca durante Inter-Cagliari. I tifosi: “Serve la radiolina”

L’app di Dazn si blocca e non consente la visione delle partite. Parte male,, la domenica del calcio in tv, per DAZN. Tantissimi utenti che non sono riusciti a vedere Inter-Cagliari, lunch-match delle 12.30 in onda sulla piattaforma streaming. Se sul canale 209 di Sky, infatti, la trasmissione di Dazn 1 ha funzionato in maniera regolare, grandi problemi hanno riguardato l’app.

DAZN SI SCUSA CON I TIFOSI

“Siamo spiacenti, si è verificato un problema con il video. Per maggiori informazioni, vai alla sezione Guida”: questo il messaggio che è comparso a tutti gli utenti che hanno provato ad aprire la finestra di Dazn legata ad Inter-Cagliari, off sull’app per tutti i 90′. Immediata la bufera social contro la piattaforma, che proprio nelle scorse settimane si è aggiudicata tutte le 10 partite di ogni week-end di Serie A per il triennio 2021/2024. Grande, infatti, è la preoccupazione dei tifosi in vista dei prossimi 3 anni. Una preoccupazione che si è alimentata alle 15.00, quando anche Verona-Lazio ha riscontrato pesanti problemi sull’app.