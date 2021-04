Lalo Maradona in terapia intensiva. Il fratello di Diego in condizioni critiche

Lalo Maradona in terapia intensiva a causa del COVI-19. Il fratello minore di Diego è in condizioni critiche.

Raul Maradona detto Lalo fratello più piccolo di Diego è stato ricoverato in terapia intensiva, a causa di gravi complicazioni legate al Covid 19. Lalo Maradona, direttore tecnico delle giovanili dell’Indipendiente, si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva a Belgrano.

I medici avrebbero deciso di curarlo con nelle prossime ore con il plasma iperimmune poiché il quadro clinico è molto complicato.

Lalo Maradona si è aggravato dopo aver contratto il Covid come ha rivelato l’amico giornalista Martina Arevalo: “È un ragazzo eccezionale, e si trova in terapia intensiva a Belgrano. Tutto è iniziato con il Covid, ma il quadro si è complicato. Si spera che i medici possano curarlo con il plasma in modo che possa riprendersi. A tutti coloro che credono chiedo di pregare tanto per il fratello di Diego”.

In Argentina fanno il tifo per Lalo Maradona, una figura conosciuta e amata aldilà della fratellanza con il pibe de Oro. Lalo ha militato nell’Argentinos Juniors, e Boca. Ha giocato con gli spagnoli del Granada e i peruviani del Deportivo Municipal.

La morte del fratello Diego pochi mesi fa ha profondamente segnato Raul Maradona, che negli ultimi mesi ha condiviso immagini in compagnia del Pibe. Lalo ha tenuto un profilo basso per anche nelle vicende relative all’eredità e alle polemiche legate all’inchiesta per la morte di Diego Armando Maradona e ha provato a tenere vivi i contatti con tutti i nipoti.

CHI È LALO MARADONA?

«Con un fratello così, tutto è più bello – diceva Raul, soprannominato Lalo – appena lo vedo su una rivista, corro a comprarla per metterla in una carpetta». «È il miglior fratello del mondo ci regala di tutto, scarpette, palloni, ci piace tutto». «Speri di diventare come lui?», chiedeva il giornalista. «No, è impossibile. Non ci ho mai pensato, perché mio fratello è un marziano».

Raúl Alfredo Maradona Franco Raúl Maradona, classe 1966, è uno dei fratelli di Diego Armando Maradona. Conosciuto da tutti come ‘Lalo‘, ha iniziato a giocare a calcio come tutta la sua famiglia. Ha vestito la maglia del Granada militando anche nei campionati indoor e in diverse squadre negli Usa e in Canada. All’interno del suo contratto con il club spagnolo era inserita anche una clausola che lo obbligava a farlo giocare almeno una partita con Diego e Hugo. E il 15 novembre 1987 ci fu il compimento di questo sogno. In amichevole il Granada giocarono contro gli svedesi del Malmo, allo stadio Los Carmenes: il match terminò tre a due per gli spagnoli con il Pibe de Oro che fece anche gol su punizione.