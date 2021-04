IL MATTINO – Napoli, squadra arrabbiata nello spogliatoio. Giuntoli faccia a faccia con Mariani

La sconfitta contro la Juve e gli errori di Mariani e del Var non sono andati giù ai calciatori azzurri. L’edizione odierna del quotidiano il Mattino svela alcuni retroscena legati alla sconfitta degli azzurri.

Gattuso entra nello spogliatoio e trova la squadra che prova a darsi coraggio, arrabbiata per la sconfitta, ma viva. E che rumoreggia per le occasioni sprecate, per un risultato che considera ingiusto, per la sfortuna e anche per le decisione dell’arbitro.

Il ds Giuntoli ha protestato, anche nell’intervallo, con Mariani perché quel contatto in area, lo sgambetto a Zielinski di Alex Sandro solo lui non lo ha visto (e il Var non lo ha aiutato a rimediare alla clamorosa svista).